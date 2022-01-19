Усик раскрыл гонорар за бой с Джошуа

Усик против Джошуа / Фото: Getty Images

Александр Усик утверждает, что 18 миллионов долларов, которые, по данным британских источников, он заработал за сентябрьский победный бой с Энтони Джошуа, слишком преувеличенная цифра.

В реальности, судя по словам украинского боксера, он получил 1,6 миллиона фунтов чистыми, это порядка 2,18 млн долларов.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я недавно прочитал, что мой гонорар должен составить что-то около 17 или 18 миллионов долларов. Думаю: "А пускай так и будет! А почему бы и нет?!" Но это не соответствует действительности, – сказал Усик в интервью Маше Ефросининой. – Объясню почему. Вот такие поединки (как против Джошуа) – мне 20 процентов с этого поединка достанется. Это мне, а потом уже промоутеры и моя команда получают из этого. Идут затраты: на подготовку, проживание, питание. Я оплачиваю своих спарринг-партнеров. К примеру, хороший спарринг-партнер в неделю будет примерно $1,5 тыс. стоить. А он приезжает на две, на три, на пять недель – кто на сколько. А я 10 или 15 недель тренируюсь. Опять же, переезды – они приезжают, уезжают. Это все оплачиваю я, это все нужно мне".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"По бою с Джошуа я еще не знаю конечную свою "стоимость", потому что должен быть подсчет PPV (доходов от продажи трансляций боя) и конечная сумма того, что я получу, – подчеркнул Усик. – Это еще не подтвержденная на 100 процентов ситуация, но наш поединок посмотрело около миллиона зрителей, и момент какой – считают полностью от этого".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"К примеру, 25 фунтов стоит одна трансляция. Миллион людей купили ее – это, к примеру, 25 миллионов фунтов, – объясняет Усик. – Половину забирает провайдер. То есть сразу все дольщики появляются. Потом приходит к спортсмену, к примеру, десять миллионов. Из этих десяти 20 процентов – мои. Это два миллиона. Я заплатил налоги, в Британии это 20 процентов – 400 (тысяч) улетело. И, опять же, ты расплатился со всеми. Куда-то вложил, потому что ты там что-то строишь…"

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Напомним, в апреле Усик планирует провести реванш с Энтони Джошуа. В случае победы, украинец сможет подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.