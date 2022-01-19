Усик розкрив гонорар за бій із Джошуа

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images
Олександр Усик каже, що 18 мільйонів доларів, які, за даними британських джерел, він заробив за вересневий переможний бій з Ентоні Джошуа, надто перебільшена цифра.
Насправді, судячи зі слів українського боксера, він отримав 1,6 мільйона фунтів чистими, це близько 2,18 млн доларів.
"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар має скласти щось близько 17 чи 18 мільйонів доларів. Думаю: "А нехай так і буде! А чому б і ні?!" Але це не відповідає дійсності, – сказав Усик в інтерв'ю Маші Єфросініный. – Поясню чому. Ось такі поєдинки (як проти Джошуа) – мені 20 відсотків із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують із цього. Є витрати: на підготовку, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Наприклад, хороший спаринг-партнер на тиждень приблизно $1,5 тис. коштуватиме. А він приїздить на два, на три, на п'ять тижнів – хто на скільки. А я 10 чи 15 тижнів тренуюсь. Знову ж таки, переїзди – вони приїжджають, їдуть. Це все оплачую я, це все потрібно мені".
"Щодо бою з Джошуа я ще не знаю кінцевої своєї "вартості", тому що має бути підрахунок PPV (доходів від продажу трансляцій бою) та кінцева сума того, що я отримаю, – наголосив Усик. – Це ще не підтверджена на 100 відсотків ситуація, але наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів, і момент який – рахують повністю від цього".
"Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція. Мільйон людей купили її – це, наприклад, 25 мільйонів фунтів, – пояснює Усик. – Половину забирає провайдер. Тобто одразу всі пайовики з'являються. Потім приходить до спортсмена, наприклад, десять мільйонів. З цих десяти 20 відсотків – мої. Це два мільйони. Я заплатив податки, у Британії це 20 відсотків – 400 (тисяч) полетіло. І знову ж таки ти розплатився з усіма. Кудись вклав, бо ти там щось будуєш..."
Нагадаємо, у квітні Усик планує провести реванш із Ентоні Джошуа. У разі перемоги українець зможе побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.