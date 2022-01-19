Усик розкрив гонорар за бій із Джошуа

Усик проти Джошуа / Фото: Getty Images

Олександр Усик каже, що 18 мільйонів доларів, які, за даними британських джерел, він заробив за вересневий переможний бій з Ентоні Джошуа, надто перебільшена цифра.

Насправді, судячи зі слів українського боксера, він отримав 1,6 мільйона фунтів чистими, це близько 2,18 млн доларів.

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Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Я нещодавно прочитав, що мій гонорар має скласти щось близько 17 чи 18 мільйонів доларів. Думаю: "А нехай так і буде! А чому б і ні?!" Але це не відповідає дійсності, – сказав Усик в інтерв'ю Маші Єфросініный. – Поясню чому. Ось такі поєдинки (як проти Джошуа) – мені 20 відсотків із цього поєдинку дістанеться. Це мені, а потім уже промоутери та моя команда отримують із цього. Є витрати: на підготовку, проживання, харчування. Я оплачую своїх спаринг-партнерів. Наприклад, хороший спаринг-партнер на тиждень приблизно $1,5 тис. коштуватиме. А він приїздить на два, на три, на п'ять тижнів – хто на скільки. А я 10 чи 15 тижнів тренуюсь. Знову ж таки, переїзди – вони приїжджають, їдуть. Це все оплачую я, це все потрібно мені".

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

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"Щодо бою з Джошуа я ще не знаю кінцевої своєї "вартості", тому що має бути підрахунок PPV (доходів від продажу трансляцій бою) та кінцева сума того, що я отримаю, – наголосив Усик. – Це ще не підтверджена на 100 відсотків ситуація, але наш поєдинок подивилося близько мільйона глядачів, і момент який – рахують повністю від цього".

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

"Наприклад, 25 фунтів коштує одна трансляція. Мільйон людей купили її – це, наприклад, 25 мільйонів фунтів, – пояснює Усик. – Половину забирає провайдер. Тобто одразу всі пайовики з'являються. Потім приходить до спортсмена, наприклад, десять мільйонів. З цих десяти 20 відсотків – мої. Це два мільйони. Я заплатив податки, у Британії це 20 відсотків – 400 (тисяч) полетіло. І знову ж таки ти розплатився з усіма. Кудись вклав, бо ти там щось будуєш..."

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Нагадаємо, у квітні Усик планує провести реванш із Ентоні Джошуа. У разі перемоги українець зможе побитися з Тайсоном Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі.