Усик против Ломаченко: Кличко дал прогноз боя

Ломаченко и Усик / Фото: Instagram
Братья Кличко никогда не дрались друг с другом официально, равно как и кумовья Александр Усик и Василий Ломаченко. А если бы?
"Усик и Ломаченко – два разных боксера, нельзя их сравнивать. Они в разных категориях, разная техника. Каждый из них хорош в своем весе, поэтому и есть весовые категории".
Ломаченко и Усик / Фото: Instagram
"Кто победит – Усик или Ломаченко? Я могу сразу сказать, что Усик победит, потому что он тяжелее", – сказал Виталий Кличко в интервью Дмитрию Гордону.
Кличко подарил Усику пояс WBC. Фото: kyiv.klichko.org
Напомним, в марте-апреле Усика ждет реванш с Джошуа.
Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing
Ломаченко 11 декабря проведет бой с Ричардом Комми, перед которым постригся в стиле Усика – наголо.