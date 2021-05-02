Усик поздравил с Пасхой в необычном наряде с галстуком

Украинский боксер, известный своей религиозностью, посетил ночную службу в церкви с друзьями и поделился фотографиями в соцсетях

Александр Усик / Фото: Instagram

Сегодня православные отмечают праздник Пасхи. Среди них и наши популярные спортсмены. Непобедимый боксер Александр Усик не просто поздравляет всех, но еще и сам посещает церковь. О ночном бдении 34-летний уроженец Крыма рассказал на своей страничке в соцсетях. Правда, он лишь копировал фотографии друзей, с которым провел время сегодня ночью.

Тем временем, бой Джошуа – Фьюри отменили, Усику приготовиться!

Поздравления боксеров появились на акаунте начинающего профессионала Даниэля Лапина.

При этом Усик показался в необычном наряде: белой рубашке и красном галстуке, что резко контрастировало с одеждой других его знакомых.

Интересно, что в США отмечает Пасху бывший чемпион мира среди любителей Тарас Шелестюк. Сейчас он живет в Калифорнии. Сегодня уроженец Макеевки поделился старой фотографией, на которой у церкви запечатлены наши знаменитые боксеры. В том числе – экс-чемпионы мира в профессионалах: Усик, Василий Ломаченко и Александр Гвоздик.

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Вспомним, как ранее Александр поздравлял с Рождеством:

Усик поздравляет с Рождеством-2021 Видео: Instagram