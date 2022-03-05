Усик порадуется: Россию и Беларусь выбросили из еще одного вида спорта

Профессиональный бокс закрывает двери перед путинской Россией / Фото: Getty Images

Десятый день Украина противостоит военному вторжению России. Армия соседнего государства бомбит наши города и мирное население, выполняя фашистские приказы Путина.

Мир спорта не стоит в стороне и оказывает давление на Россию санкциями. ФИФА и УЕФА выбросили местные клубы и сборные из своих соревнований, а чемпионат Европы по каратэ перенесли из Москвы.

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Еще одним видом спорта, который пострадает из-за действий российской армии, станет бокс. Международная ассоциация бокса (IBA) дисквалифицировала спортсменов из России и Беларуси. При этом санкции касаются также официальных лиц, рефери и судей.

"Осуждая нарушения олимпийского перемирия и военные действия против Украины, IBA приняла рекомендацию МОК по участию боксеров и официальных лиц соревнований (включая рефери и судей), принадлежащих к национальным федерациям IBA России или Беларуси. Их нельзя приглашать или допускать к участию в международных соревнованиях по боксу".

При этом организация отмечает, что если дисквалифицировать спортсмена невозможно, то он может выступать под нейтральным флагом. Кроме того, IBA отменила все боксерские ивенты, назначенные в России и Беларуси на 2022 год.