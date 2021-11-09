Усик подождет: Фьюри нашел себе новую работенку

Тайсон Фьюри занялся своим братом Томми / Фото: Instagram

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри начал готовить своего младшего брата 22-летнего Томми Фьюри к поединку против видеоблогера из США Джейка Пола, который пройдет 18 декабря в американской Тампе.

Цыганский король поделился в соцсетях кадрами тренировочного процесса, как он наставляет Томми во время пробежки и боя с тенью. А после работы компания отправилась отдохнуть в кафе.

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"Вот, закончил свой первый день в роли тренера. Невероятно доволен собой и тем, как все прошло. Тренировались – усерднее не бывает", – говорит Тайсон Фьюри.

"Здорово загрузили ноги, ощущения – супер", – подтвердил Томми Фьюри.

А на вопрос Тайсона о том, какая судьба ждет в ринге Джейка Пола, Томми ответил: "Я нокаутирую его за два раунда".

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Напомним, в конце следующего года Тайсон Фьюри и Александр Усик могут подраться за звание абсолютного чемпиона мира в хэвивейте.

Но для начала весной 2022-го Усику нужно одолеть в реванше Джошуа, а Фьюри защитить титул WBC, скорее всего, в бою с Диллианом Уайтом.