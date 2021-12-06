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Усик назвал самого сложного соперника. Вы никогда не угадаете кто это

Любомир Луканюк
6 декабря, 09:06
Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF рассказал с кем он каждый день борется и посоветовал в свободное время читать книги

Александр Усик и его трофеи / Фото: REUTERS

Александр Усик рассказывал, как бросил бокс и стал продавать фрукты. Но потом возобновил карьеру и стал чемпионом мира.

Кто для него стал самым сложным соперником на пути к спортивной вершине?

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"Самый сложный бой я веду с собой. Даже утром просыпаясь, я думаю: "Так, поспать еще или вставать? Пойти сегодня на тренировку или пропустить? Покушать мне запрещенной еды или нет?" Каждый день я с собой борюсь. Самый сложный оппонент – это мы сами. Потому что шансы равны. И ты борешься за что-то...

Я вот на сборах иногда думаю. У меня час свободного времени и три варианта: поспать, поиграть в телефоне или почитать. И чаще всего это второй вариант, поскольку это легче всего. Ты просто ковыряешься в телефоне, ни о чем не думаешь и ничего не делаешь. Поспать – круто будет. Ты чуть больше отдохнешь, возможно, у тебя чуть больше будет энергии на тренировке.

Но третий вариант – самый великолепный, мне кажется. Мало того, что ты развиваешь голову, заставляя мозг думать перед тренировкой, так еще и получаешь полезную информацию", – признался Усик.

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Напомним, что свой следующий бой Усик запланировал на весну. Соперником украинца станет Энтони Джошуа либо Тайсон Фьюри.