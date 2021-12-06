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Інгулець 0
5 грудня 17:00
Олександрія 3
Минай 0
5 грудня 19:30
Десна 3
Маріуполь 3
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
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Маріуполь --
Дніпро-1 --
10 грудня 19:30
Інгулець --
Десна --
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Усик назвав найскладнішого суперника. Ви ніколи не вгадаєте, хто це

Любомир Луканюк
6 грудня, 09:06
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBF розповів з ким він щодня бореться та порадив у вільний час читати книги

Олександр Усик і його трофеї / Фото: REUTERS

Олександр Усик розповідав, як кинув бокс і став продавати фрукти. Але потім відновив кар'єру та став чемпіоном світу.

Хто для нього став найскладнішим суперником на шляху до спортивної вершини?

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"Найскладніший бій я веду з собою. Навіть уранці прокидаючись, я думаю: "Так, поспати ще чи вставати? Піти сьогодні на тренування чи пропустити? Щодня я з собою борюся. Найскладніший опонент – це ми самі. Тому що шанси рівні. І ти борешся за щось...

Я ось на зборах іноді думаю. У мене година вільного часу та три варіанти: поспати, пограти у телефоні чи почитати. І найчастіше це другий варіант, оскільки це найлегше. Ти просто колупаєшся в телефоні, ні про що не думаєш і нічого не робиш. Поспати – круто буде. Ти трохи більше відпочинеш, можливо, у тебе буде більше енергії на тренуванні.

Але третій варіант – найпрекрасніший, мені здається. Мало того, що ти розвиваєш голову, змушуючи мозок думати перед тренуванням, то ще й отримуєш корисну інформацію", – зізнався Усик.

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Нагадаємо, що свій наступний бій Усиік запланував на весну. Суперником українця стане Ентоні Джошуа або Тайсон Ф'юрі.