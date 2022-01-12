Усик на стероидах: Фьюри заподозрил украинца в махинациях

Усик и Фьюри встретились на поединке Ломаченко против Комми / Фото: Twitter

Фьюри снова сделал громкое заявление, в котором сумел оскорбить как Усика, так и Энтони Джошуа, а еще похвалить себя любимого. Британец недоволен, что чемпионские титулы вернулись в Украину.

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"Знаете, я не могу поверить, что Эй Джей вернул Украине все пояса в супертяжелом весе. И это после всей моей тяжелой работы по их возвращению. Большой и бесполезной работы. К тебе подошел маленький, напичканный стероидами человечек из среднего веса и забрал все твои пояса.

Усик с чемпионскими поясами в хэвивейте / Фото: Reuters

Но для их возвращения понадобится настоящий британский бомбардировщик из Ланкастера, как я. Пойду и освобожу бесполезного маленького человека от поясов и верну их в Британию", – заявил Фьюри в интервью iFL TV.

Пока же Фьюри дали больше времени, чтобы договориться со своим будущим соперником. А в случае неудачи будут назначены торги.