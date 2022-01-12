Усик на стероїдах: Ф'юрі запідозрив українця у махінаціях

Усик і Ф'юрі зустрілися на поєдинку Ломаченка проти Коммі / Фото: Twitter

Ф'юрі знову зробив гучну заяву, в якій зумів образити як Усика, так і Ентоні Джошуа, а також похвалити себе коханого. Британець незадоволений тим, що чемпіонські титули повернулися в Україну.

Читайте також: Усика вирубив Берінчик: незбагненна сенсація

Реклама

"Знаєте, я не можу повірити, що Ей Джей повернув Україні всі пояси у надважкій вазі. І це після всієї моєї важкої роботи з їхнього повернення. Великої і марної роботи. До тебе підійшов маленький, напханий стероїдами чоловічок із середньої ваги і забрав усі твої пояси.

Усик із чемпіонськими поясами в хевівейті / Фото: Reuters

Але для їхнього повернення знадобиться справжній британський бомбардувальник із Ланкастера, як я. Піду та звільню непотрібну маленьку людину від поясів і поверну їх у Британію", – заявив Ф'юрі в інтерв'ю iFL TV.

Поки що Ф'юрі дали більше часу, щоб домовитися зі своїм майбутнім суперником. А у разі невдачі буде призначено торги.