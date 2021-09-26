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Усик лучше Али! Украинец побил рекорд своего кумира

Александр Трикиша
26 сентября, 15:53
Украинский боксер Александр Усик стал чемпионом мира в супертяжелом весе всего за 19 боев. Даже легендарному Мухаммеду Али понадобилось больше времени

Александр Усик превзошел достижение Мухаммеда Али / Фото: REUTERS

Усик победил Джошуа и завоевал титулы WBA, WBO, IBF и IBO. Исторического достижения украинец добился в 19-м поединке на профессиональном ринге. Как мы писали ранее, Виталий Кличко натравливает Усика на обидчика Владимира.

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Быстрее, чем это удалось сделать кумиру Усика Мухаммеду Али! Легендарный американец впервые стал чемпионом мира в 20-м поединке, победив Сонни Листона.

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Правда, Али на тот момент было всего 22 года, а Усику сейчас 34 года. Но Али начал профессиональную карьеру в 18 лет, а Усик перешел в профи в 26 и до 32-х выступал в крузервейте..

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Али и Усик родились в один день – 17 января. Символично, что вместе со званием абсолютного чемпиона в крузервейте Александр выиграл трофей Мухаммеда Али!

Усик с трофеем Али. Фото: K2Ukraine

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