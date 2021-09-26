Усик кращий за Алі! Українець побив рекорд свого кумира

Олександр Усик перевершив досягнення Мухаммеда Алі / Фото: REUTERS

Усик переміг Джошуа і завоював титули WBA, WBO, IBF і IBO. Історичного досягнення українець домігся в 19-му поєдинку на професійному рингу. Як ми писали раніше, Віталій Кличко нацьковує Усика на кривдника Володимира.

Читайте також: Усик сам віддав чемпіонські пояси Джошуа: навіщо він це зробив

Реклама

Швидше, ніж це вдалося зробити кумиру Усика Мухаммеду Алі! Легендарний американець вперше став чемпіоном світу в 20-му поєдинку, перемігши Сонні Лістона.

Реклама

Щоправда, Алі на той момент було всього 22 роки, а Усику зараз 34 роки. Але Алі почав професійну кар'єру в 18 років, а Усик перейшов у профі в 26 і до 32-х виступав в крузервейті.

Читайте також: Реванш бою Усик – Джошуа на Олімпійському в Києві! Це буде фантастичний поєдинок!

Алі і Усик народилися в один день – 17 січня. Символічно, що разом зі званням абсолютного чемпіона в крузервейті Олександр виграв трофей Мухаммеда Алі!

Усик з трофеєм Алі. Фото: K2Ukraine