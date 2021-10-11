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Усик или никто! Ультиматум от отца Тайсона Фьюри

Александр Трикиша
11 октября, 18:14
Тайсон Фьюри победил Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира по версии WBC. Его команда мечтает об объединительном бое с Усиком, но пока эти мечты неосуществимы

Фьюри уверен, что он единственный чемпион / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Ожидается, что WBC обяжет Фьюри сразиться с победителем боя Диллиан Уайт – Отто Валлин, если Фьюри не сможет договориться об объединительном бое.

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Тем не менее, отец Тайсона Джон Фьюри наотрез отказывается выпускать своего сына на ринг против кого-то, кроме Александра Усика!

"Он должен пойти на Усика. Следующим будет Усик или никто. Вы увидите лучшего Тайсона, только когда он будет боксировать против лучших. Я ему сказал: "Усик или не беспокойся", – цитирует Джонс Фьюри вmanchestereveningnews.co.uk.

Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

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Фьюри-старший отказывается боксировать против Диллиана Уайта, так как считает его недостаточно сильным оппонентом для сына.

"Зачем нам ставить его против моего сына и нокаутировать? В конце концов, его только что нокаутировал 42-летний парень (Александр Поветкин – прим.). Тайсон не может участвовать в таких боях", – считает тренер Фьюри.

Диллиан Уайт – Александр Поветкин / Фото: matchroomboxing

Впрочем, планы Фьюри провести объединительный бой против Усика в ближайшее время не осуществятся – о реванше с Энтони Джошуа было объявлено официально.

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Второй бой Усик – Джошуа пройдет не позднее весны следующего года, поэтому Фьюри, скорее всего, таки придется провести обязательную защиту.

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