Усик едва не нокаутировал Кличко. Но почему Фьюри не должно быть страшно

Владимир Кличко и Александр Усик / Фото: Instagram

Александру Усику для звания абсолютного чемпиона осталось забрать пояс у Тайсона Фьюри. Крымчанин уже говорил, что справится с Фьюри. Кое какой опыт у него уже есть.

Шесть лет назад Владимир Кличко дрался с Тайсоном Фьюри. И при подготовке к поединку пригласил в свой тренировочный лагерь Усика.

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Боксеры проводили спарринги. И по словам бывшего чемпион мира в первом тяжелом дивизионе Джонни Нельсона, Кличко не мог справиться с Усиком в ринге. Якобы, даже пришлось прервать тренировки, чтобы Усик не отправил Владимира в нокаут.

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Хотя эти слова опровергает тренер Сергей Городничев, который отвечал в команде Кличко за работу со спарринг-партнерами.

Городничев утверждает, что история о доминировании Усика над Кличко не соответствует действительности.

"Усик гонял Кличко в спаррингах? Кто видел? Никто не видел. Это все ерунда. Как 95-килограммовый боксер может гонять 120-килограммового?" – удивился Городничев.

Что бы там не происходило в ринге, но Усик не смог подготовить Кличко. Владимир проиграл тот бой Фьюри и лишился чемпионских поясов.

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Пошел ли Усику на пользу тот спарринг? Безусловно. Он стал чемпионом мира в тяжелом весе. Выиграл чемпионские пояса в супертяжелом весе. Но победит ли Фьюри?

"Просто представьте, как меня смешают с дерьмом, если я проиграю этому крузеру", – говорит Фьюри.

Боксеры могут встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира. Британец владеет поясом по версии WBC. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.