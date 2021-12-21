Усик – Джошуа: на британце поставил крест его же земляк

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Бывший спарринг-партнер Александра Усика британец Дэвид Аллен, закончивший карьеру боксера после нокаута от украинца, рассказал, почему тот справится с Энтони Джошуа и в весеннем реванше.

"На этот раз Джошуа обойдется без затянувшейся разведки, сразу же набросится на Александра и попытается воспользоваться своими преимуществами – антропометрией, мощью и силой. Вопрос в другом. Хватит ли этого для того, чтобы побить Усика? И я вам отвечу: точно нет", – приводит слова Дэвида Аллена vringe.com.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Это вообще не вариант, так как Александр слишком умен. Если Джошуа навяжет рубку кость-в-кость, то именно Энтони достанется больше".

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Джошуа придется рисковать в реванше. А когда рискуешь, то становишься еще более удобной мишенью – он тогда будет и вовсе открыт для Усика, обладающего невероятным преимуществом в скорости и технике", – добавил бывший спарринг-партнер украинца.

Усик и Джошуа: "Еще увидимся!" / Фото: matchroomboxing

Дэвид Аллен и Александр Усик / Фото: Instagram

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Ранее спарринг-партнер Усика сказал, кто его победит. По мнению Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.