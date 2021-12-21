Усик – Джошуа: на британці поставив хрест його ж земляк

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters

Колишній спаринг-партнер Олександра Усика британець Девід Аллен, який завершив кар'єру боксера після нокауту від українця, розповів, чому той упорається з Ентоні Джошуа і у весняному реванші.

"Цього разу Джошуа обійдеться без розвідки, відразу ж накинеться на Олександра і спробує скористатися своїми перевагами – антропометрією, потужністю і силою. Питання в іншому. Чи вистачить цього для того, щоб побити Усика? І я вам відповім: точно ні", – наводить слова Девіда Аллена vringe.com.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

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"Це взагалі не варіант, оскільки Олександр надто розумний. Якщо Джошуа нав'яже рубку кістка в кістку, то саме Ентоні дістанеться більше".

Джошуа vs Усик / Фото: USYK17

"Джошуа доведеться ризикувати у реванші. А коли ризикуєш, то стаєш ще зручнішою мішенню – він тоді буде і зовсім відкритий для Усика, який має неймовірну перевагу у швидкості та техніці", – додав колишній спаринг-партнер українця.

Усик і Джошуа: "Ще побачимося" / Фото: matchroomboxing

Девід Аллен і Олександр Усик / Фото: Instagram

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Раніше спаринг-партнер Усика сказав, хто його переможе. На думку Девіда Аллена, є лише один боксер, здатний здолати Олександра Усика – це Тайсон Ф'юрі.