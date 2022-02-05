5 февраля 17:00
Эвертон --
Брентфорд --
5 февраля 19:00
Интер --
Милан --
5 февраля 19:30
Бавария --
Лейпциг --
5 февраля 22:00
Тоттенхэм --
Брайтон --
6 февраля 16:30
Боруссия Д --
Байер --
6 февраля 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетико --
6 февраля 21:00
Сенегал --
Египет --
6 февраля 21:45 Онлайн
Лилль --
ПСЖ --
7 февраля 19:00
Полесье --
Черноморец --
8 февраля 19:00
Металлист --
Верес --
8 февраля 22:00
Бернли --
Манчестер Юнайтед --
8 февраля 22:00
Интер --
Рома --
9 февраля 21:45
Манчестер Сити --
Брентфорд --
9 февраля 22:00
Милан --
Лацио --
10 февраля 21:45
Ливерпуль --
Лестер --
10 февраля 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 февраля 19:00
Полесье --
Металлист --
12 февраля 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 февраля 17:00
Эвертон --
Лидс --
12 февраля 17:15
Вильярреал --
Реал --
12 февраля 19:00
Верес --
Черноморец --
12 февраля 19:00
Наполи --
Интер --
13 февраля 16:00
Бернли --
Ливерпуль --
13 февраля 18:30
Лестер --
Вест Хэм --
13 февраля 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 февраля 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 февраля 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 февраля 22:00
Спортинг --
Манчестер Сити --
16 февраля 22:00
Интер --
Ливерпуль --
16 февраля 22:00
Зальцбург --
Бавария --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости бокса

Усик – Джошуа: беспощадный прогноз Фьюри

Андрей Трофимов
5 февраля, 18:01
Цыганский король уверен, что Энтони Джошуа во втором раз проиграет Александру Усику, и на этом карьера Эй-Джея будет закончена

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Тот факт, что Тайсон Фьюри назвал своим соперником по следующему бою в апреле Диллиана Уайта, не мешает ему продолжать песочить остальных гигантов супертяжелого веса.

Цыганский король предрек Энтони Джошуа печальную участь в предстоящем реванше с Александром Усиком, который в сентябре сенсационно одолел Эй-Джея в Лондоне.

Реклама

"Ему не победить Усика в следующем бою, карьере Джошуа конец", – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в интервью ESPN.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

"Джошуа – старый бесполезный бомжара. Его пинками протолкали до золота на Олимпиаде в Лондоне, внаглую ограбив кубинца в первом бою. Как только Джошуа поехал в США, где проходят настоящие бои, он был уничтожен толстым парнем (Руисом), готовившимся к бою всего две недели".

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: REUTERS

Реклама

"Джошуа дрался с боксером (Усиком), который в два раза легче его и на 30 сантиметров ниже, и тот его перебоксировал. Он даже не попытался выиграть, поэтому для меня он никчемный мешок", – добавил Фьюри.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

По словам промоутера Александра Усика, реванш украинца с Джошуа состоится в конце мая – начале июня. Вариантами места проведения боя называются Лондон, Саудовская Аравия и, с куда меньшими шансами, Киев.

Вспомним, как Усик выиграл у Джошуа в сентябре

Реклама