Усик – Джошуа: беспощадный прогноз Фьюри

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: Reuters

Тот факт, что Тайсон Фьюри назвал своим соперником по следующему бою в апреле Диллиана Уайта, не мешает ему продолжать песочить остальных гигантов супертяжелого веса.

Цыганский король предрек Энтони Джошуа печальную участь в предстоящем реванше с Александром Усиком, который в сентябре сенсационно одолел Эй-Джея в Лондоне.

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"Ему не победить Усика в следующем бою, карьере Джошуа конец", – сказал чемпион мира по версии WBC Тайсон Фьюри в интервью ESPN.

Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

"Джошуа – старый бесполезный бомжара. Его пинками протолкали до золота на Олимпиаде в Лондоне, внаглую ограбив кубинца в первом бою. Как только Джошуа поехал в США, где проходят настоящие бои, он был уничтожен толстым парнем (Руисом), готовившимся к бою всего две недели".

Фьюри, Усик и Джошуа / Фото: REUTERS

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"Джошуа дрался с боксером (Усиком), который в два раза легче его и на 30 сантиметров ниже, и тот его перебоксировал. Он даже не попытался выиграть, поэтому для меня он никчемный мешок", – добавил Фьюри.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

По словам промоутера Александра Усика, реванш украинца с Джошуа состоится в конце мая – начале июня. Вариантами места проведения боя называются Лондон, Саудовская Аравия и, с куда меньшими шансами, Киев.

Вспомним, как Усик выиграл у Джошуа в сентябре