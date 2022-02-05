5 лютого 17:00
Евертон --
Брентфорд --
5 лютого 19:00
Інтер --
Мілан --
5 лютого 19:30
Баварія --
Лейпциг --
5 лютого 22:00
Тоттенгем --
Брайтон --
6 лютого 16:30
Боруссія Д --
Байєр --
6 лютого 17:15 Онлайн
Барселона --
Атлетіко --
6 лютого 21:00
Сенегал --
Єгипет --
6 лютого 21:45 Онлайн
Лілль --
ПСЖ --
7 лютого 19:00
Полісся --
Чорноморець --
8 лютого 19:00
Металіст --
Верес --
8 лютого 22:00
Бернлі --
Манчестер Юнайтед --
8 лютого 22:00
Інтер --
Рома --
9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Усик – Джошуа: нещадний прогноз Ф'юрі

Андрій Трофімов
5 лютого, 18:01
Циганський король переконаний, що Ентоні Джошуа вдруге програє Олександру Усику, і на цьому кар'єру Ей-Джея закінчиться

Ф'юрі, Усик і Джошуа / Фото: Reuters

Той факт, що Тайсон Ф'юрі назвав своїм суперником у наступному бою у квітні Ділліана Вайта, не заважає йому продовжувати критикувати решту гігантів суперважкої ваги.

Циганський король пророкує Ентоні Джошуа сумну долю в майбутньому реванші з Олександром Усиком, який у вересні сенсаційно здолав Ей-Джея у Лондоні.

Реклама

"Йому не перемогти Усика в наступному бою, кар'єрі Джошуа кінець", – сказав чемпіон світу за версією WBC Тайсон Ф'юрі в інтерв'ю ESPN.

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

"Джошуа – старий безглуздий безхатченко. Його стусанами проштовхали до золота на Олімпіаді в Лондоні, нахабно пограбувавши кубинця в першому бою. Щойно Джошуа поїхав до США, де відбуваються справжні бої, він був знищений товстим хлопцем (Руїсом), який готувався до бою два тижні".

Ф'юрі, Усік та Джошуа / Фото: REUTERS

Реклама

"Джошуа бився з боксером (Усиком), який вдвічі легший за нього і на 30 сантиметрів нижче, і той його перебоксував. Він навіть не спробував виграти, тому для мене він нікчемний мішок", – додав Ф'юрі.

Джошуа vs Усик / Фото: Reuters

За словами промоутера Олександра Усика, реванш українця з Джошуа відбудеться наприкінці травня – на початку червня. Варіантами місця проведення бою називаються Лондон, Саудівська Аравія і, з меншими шансами, Київ.

Згадаймо, як Усик виграв у Джошуа у вересні

Реклама