Усик доверил свою голову дочери: смотрите, как она сделала ему полубокс

Новой прическе Усик обязан своей дочери / Фото: Instagram
В ходе подготовки к бою с Энтони Джошуа, который планируется 21 или 28 августа, Александр Усик решил освежить свою внешность. Причем украинца постригла его собственная дочка Елизавета, сделавшая папе полубокс.
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"Барбер Лиза и клиент Саша", – написано в комментарии к видео, опубликованному в инстаграм-сториз Александра Усика
Отметим, что не так давно Усик предстал в образе лихого героя 1990-х из фильма "Жмурки".
Также в последнее время Усика можно было увидеть и в церковном облачении. Смотрите, каким разным бывает боксер:
Александр Усик готов к новому вызову / Фото: Instagram
Александр Усик / Фото: Instagram
Александр Усик и его жена Екатерина / Фото: Instagram
Готовясь к бою с Джошуа, Усик не забывает о финансовой составляющей. Вот с каким требованием украинец недавно обратился к промоутеру британца:
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