Усик будет зачитываться историей еврейского мальчика

Будет что Усику почитать на праздники / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF Александр Усик в этом году заработал около 500 миллионов гривен.

А значит выложить 250 гривен за книгу для него это мизер. Именно столько стоит "Красная книга Гарика".

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Ее фото Усик запостил в Instagram.

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"Красная книга Гарика" – это третий том из серии "Истории еврейского мальчика". 440 страниц, рекомендуется для лиц старше 21 года.

Автор – Гарик Корогодский. Известный в столице бизнесмен, блогер и меценат.

Кстати, по словам бывшего спарринг-партнера украинца Дэвида Аллена, есть только один боксер, способный одолеть Александра Усика – это Тайсон Фьюри.