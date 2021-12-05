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Усик бросил бокс и стал продавать фрукты. Что произошло с чемпионом

Андрей Трофимов
5 декабря, 20:24
Олимпийский чемпион Лондона-2012 после неудачи в Пекине-2008 хотел завершить спортивную карьеру и заняться бизнесом

Усик торговал фруктами / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по версиям WBO, WBA, IBF в супертяжелом весе Александр Усик рассказал, что бросил бокс после Олимпийских игр 2008 года. Кстати, Усик пришел в ушанке на дерби сына.

"После Олимпиады я приехал домой и где-то два или три месяца вообще не занимался. Ни бокса, ни чего-то еще. Фрукты продавал – бизнесменом стал.

Как-то я сидел в одном заведении и по телевизору шел бокс. И я так заностальгировал, подумал: "Наверное, можно вернуться". У меня потом был разговор с отцом. Он сказал: "Саныч, если ты вот в такой маленькой сложности опускаешь руки и не идешь дальше, ты никогда в жизни не добьешься того результата, о котором ты мечтаешь", – цитирует Усика Xsport.

Напомним, что свой следующий бой Усик запланировал на весну. Соперником украинца в следующем поединке станет Энтони Джошуа либо Тайсон Фьюри.

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Фьюри vs Усик, Джошуа в сторонке / Фото: REUTERS

Александр должен провести реванш с Джошуа, но может откупиться от реванша с Энтони. Тот согласен отойти в сторону за 40 миллионов долларов.

Усик vs Джошуа / Фото: Reuters