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Ушел от Абрамовича в хоккей! Легендарный вратарь Челси сменил бутсы на коньки

Любомир Луканюк
27 августа, 23:27
Знаменитый футбольный вратарь Петр Чех в 39 лет подписал контракт с хоккейной командой Гилфорд Феникс, которая выступает в чемпионате Англии

Петр Чех променял траву на лед

Бывший голкипер Челси, Арсенала и сборной Чехии Петр Чех продолжит свою карьеру в хоккее.

С футбольным вратарем заключил соглашение клуб Гилфорд Феникс, который выступает во втором дивизионе английской хоккейной лиги. 39-летний Чех будет теперь защищать хоккейные ворота Феникса на протяжении этого сезона.

Это не первый хоккейный опыт Чеха. В сезоне-2019/20 голкипер провел шесть матчей за Гилфорд, в двух из них отстояв на ноль и отражая 93,4% бросков по своим воротам.

В сезоне-2020/21 он в хоккей не играл, поскольку работал на должности технического директора Челси. Однако дальше работать в клубе Романа Абрамовича не захотел.

Петр Чех вошел в историю Лиги Европы, сыграв в финале за и против одной и той же команды. Чешский вратарь выигрывал с Челси еврокубок, но повторить это с Арсеналом не сумел.

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