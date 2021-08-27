27 серпня 19:30 Відео
Чорноморець 2
Олександрія 2
28 серпня 14:00
Інгулець --
Маріуполь --
28 серпня 17:00
Металіст 1925 --
Дніпро-1 --
28 серпня 19:30
Динамо --
Колос --
29 серпня 14:00
Десна --
Верес --
29 серпня 17:00
Минай --
Шахтар --
29 серпня 19:30
Зоря --
Ворскла --
29 серпня 19:30
Рух --
Львів --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Пішов від Абрамовича в хокей! Легендарний воротар Челсі змінив бутси на ковзани

Любомир Луканюк
27 серпня, 23:27
Знаменитий футбольний воротар Петр Чех в 39-років підписав контракт з хокейною командою Гілфорд Фенікс, яка виступає в чемпіонаті Англії

Петр Чех проміняв траву на лід

Колишній голкіпер Челсі, Арсеналу і збірної Чехії Петр Чех продовжить свою кар'єру в хокеї.

З футбольним воротарем уклав угоду клуб Гілфорд Фенікс, який виступає в другому дивізіоні англійської хокейної ліги. 39-річний Чех буде тепер захищати хокейні ворота Фенікса протягом цього сезону.

Це не перший хокейний досвід Чеха. У сезоні-2019/20 голкіпер провів 6 матчів за Гілфорд, в 2 з них відстоявши на нуль і відбиваючи 93,4% кидків по своїх воротах.

У сезоні-2020/21 він в хокей не грав, оскільки працював на посаді технічного директора Челсі. Однак далі працювати в клубі Романа Абрамовича не захотів.

Петр Чех увійшов в історію Ліги Європи, зігравши в фіналі за і проти однієї і тієї ж команди. Чеський воротар вигравав з Челсі єврокубок, але повторити це з Арсеналом не зумів.

Реклама