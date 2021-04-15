Упрямство Динамо привело к падению цены на форварда. О нем снова вспомнили в Италии

21-летний Владислав Супряга довольствуется ролью запасного в киевской команде, но его до сих пор хотят видеть в клубах итальянской Серии А

Молодого нападающего Динамо Владислава Супрягу прошлым летом хотели видеть сразу в нескольких европейских клубах. Самой настойчивой была итальянская Болонья, которая предлагала 10 миллионов евро. Однако киевские боссы просили за Влада 15 "лимонов", и в итоге парень остался в Украине. Впрочем, интерес к нему на Апеннинах не угас.

На днях Динамо предложили отдать Супрягу и Русина за Довбыка.

Популярный итальянский сайт TuttoMercato пишет, что Супряга продолжает находиться на карандаше сразу у нескольких команд. И это несмотря на то, что в стане "бело-голубых" он выполняет роль запасного и забил всего два мяча в 16 матчах чемпионата Украины. Последний раз голом Владислав отмечался еще в сентябре. Зато теперь его цена явно упала и даже прошлогодние 10 миллионов за него вряд ли кто-то предложит.

Владислав Супряга / Фото: Reuters

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Мирча Луческу не особо доверяет Супряге, поэтому может согласиться на его уход. А футбольные подвиги парня во время выступления в аренде в Днепре-1 не забыли, так что итальянские клубы могут попытаться купить его относительно недорого.

Сайт Transfermarkt продолжает оценивать уроженца Одесской области довольно высоко – в 7,5 млн евро. Его контракт в Киеве действует до конца 2025 года.

Тем временем, самый дорогой игрок Динамо готов сыграть с Шахтером.

Вспомним, как Влад забивал в ворота Гента в квалификации Лиги чемпионов: