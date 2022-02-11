Уникальное удаление в футболе: футболист заработал две желтых карточки в одной атаке

Габриэл Мартинелли заработал две желтых карточки в одной атаке / Фото: REUTERS

В матче 24-го тура чемпионата Англии Арсенал на выезде встречался с Вулверхэмптоном.

В середине второго тайма Мартинелли получил мяч на чужой половине поля, но в борьбе с соперниками выпустил его за боковую линю, а потом толкнул оппонента, пытаясь помешать вбросить аут.

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Помешать не удалось, поэтому Мартинелли побежал исправлять свою ошибку в защите. Он догнал игрока Вулверхэмптона и завалил его на газон.

Главный арбитр встречи Майкл Оливер показал Габриэлу желтую карточку… а затем еще раз предъявил отложенный "горчичник" за фол в начале атаки.

Удаление Мартинелли не помешало Арсеналу одержать минимальную победу благодаря голу Габриэля еще на 25-й минуте встречи. Арсенал поднялся на 5-ю строчку турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Ранее мы писали, что футболист получил красную карточку на 9-й секунде матча. Чем думал игрок, когда прыгнул двумя ногами в соперника?

А также был скандал в украинском футболе: женщина-арбитр не удалила игрока после двух желтых карточек.