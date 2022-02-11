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Унікальне вилучення у футболі: футболіст заробив дві жовті картки в одній атаці

Олександр Трикіша
11 лютого, 00:10
Футболіст лондонського Арсеналу Габріел Мартінеллі записав на свій рахунок унікальне досягнення, але навряд чи він захоче хвалитися ним перед своїми онуками

Габріел Мартінеллі заробив дві жовті картки в одній атаці / Фото: REUTERS

У матчі 24 туру чемпіонату Англії Арсенал на виїзді зустрічався з Вулверхемптоном.

У середині другого тайму Мартінеллі отримав м'яч на чужій половині поля, але у боротьбі із суперниками випустив його за бічну ліню, а потім штовхнув опонента, намагаючись перешкодити вкинути аут.

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Перешкодити не вдалося, тому Мартінеллі побіг виправляти свою помилку у захисті. Він наздогнав гравця Вулверхемптона і завалив його на газон.

Головний арбітр зустрічі Майкл Олівер показав Ґабріелу жовту картку… а потім ще раз пред'явив відкладений "гірчичник" за фол на початку атаки.

Вилучення Мартінеллі не завадило Арсеналу здобути мінімальну перемогу завдяки голу Габріеля ще на 25-й хвилині зустрічі. Арсенал піднявся на 5-й рядок турнірної таблиці Прем'єр-ліги.

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Раніше ми писали, що футболіст отримав червону картку на 9-й секунді матчу. Чим думав гравець, коли стрибнув двома ногами у суперника?

А також був скандал в українському футболі: жінка-арбітр не видалила гравця після двох жовтих карток.