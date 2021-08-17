Уничтожил крымского перебежчика и россиянина! Украинец отличился на чемпионате Европы

Аникеев уверенно прошел путь к чемпионству

В Турции завершился чемпионат Европы по шашкам, где победу одержал украинец Юрий Аникеев.

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В полуфинале соревнований Аникеев в очень принципиальном матче обыграл Сергея Белошеева, который, будучи представителем Крыма, в 2014 году сменил спортивное гражданство с украинского на российское.

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В финальном матче Юрий сумел выиграть решающую партию у одного из лучших игроков современности россиянина Александра Георгиева.

Третье место занял украинец Феликс Шепель, который в матче за "бронзу" обошел Белошеева, сообщает sport.ua.

Ранее мы писали, что украинец выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине. Международный спортивный суд Лозанны аннулировал трехлетнюю дисквалификацию Юрия Аникеева, отстраненного Международной федерацией шашек по политическим мотивам, без объяснения конкретных причин. CAS также обязал федерацию выплатить украинцу 5 тысяч швейцарских франков в качестве компенсации и покрыть расходы за ход судебного процесса.