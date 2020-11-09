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Украинец стал победителем чемпионата мира по шашкам, оставив позади титулованных россиян

9 ноября, 19:00

Александр Трикиша Александр Трикиша

По неофициальной статистике, Аникеев завоевал звание абсолютного чемпиона мира по сумме двух программ

Украинский шашист Юрий Аникеев стал победителем чемпионата мира по шашкам в категории "рапид". Чемпионат мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин проходил в турецкой Анталии.

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Аникеев завоевал бронзовую награду в категории "блиц", опередив по дополнительным показателям 10-кратного чемпиона мира россиянина Александра Георгиева.

А затем в быстрой программе украинец победил в ключевых матчах того же Георгиева и другого россиянина Муродулло Амриллаева, что принесло ему звание чемпиона в "рапиде", а по неофициальной статистике – абсолютного чемпиона мира по сумме двух программ, сообщает ukranews.com.

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Напомним, что некоторое время назад украинский шашист выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине. Аникеев должен был получить денежную компенсацию от Международной федерации шашек.

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шашки чемпионат мира чемпион мира Юрий Аникеев

Источник: Сегодня|Спорт

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