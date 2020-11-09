Украинец стал победителем чемпионата мира по шашкам, оставив позади титулованных россиян

По неофициальной статистике, Аникеев завоевал звание абсолютного чемпиона мира по сумме двух программ

Украинский шашист Юрий Аникеев стал победителем чемпионата мира по шашкам в категории "рапид". Чемпионат мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин проходил в турецкой Анталии.

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Аникеев завоевал бронзовую награду в категории "блиц", опередив по дополнительным показателям 10-кратного чемпиона мира россиянина Александра Георгиева.

А затем в быстрой программе украинец победил в ключевых матчах того же Георгиева и другого россиянина Муродулло Амриллаева, что принесло ему звание чемпиона в "рапиде", а по неофициальной статистике – абсолютного чемпиона мира по сумме двух программ, сообщает ukranews.com.

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Напомним, что некоторое время назад украинский шашист выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине. Аникеев должен был получить денежную компенсацию от Международной федерации шашек.

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