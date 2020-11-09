Украинец стал победителем чемпионата мира по шашкам, оставив позади титулованных россиян

Украинский шашист Юрий Аникеев стал победителем чемпионата мира по шашкам в категории "рапид". Чемпионат мира по шашкам-100 среди мужчин и женщин проходил в турецкой Анталии.
Аникеев завоевал бронзовую награду в категории "блиц", опередив по дополнительным показателям 10-кратного чемпиона мира россиянина Александра Георгиева.
А затем в быстрой программе украинец победил в ключевых матчах того же Георгиева и другого россиянина Муродулло Амриллаева, что принесло ему звание чемпиона в "рапиде", а по неофициальной статистике – абсолютного чемпиона мира по сумме двух программ, сообщает ukranews.com.
Напомним, что некоторое время назад украинский шашист выиграл суд у федерации, дисквалифицировавшей его за вышиванку и слова о Путине. Аникеев должен был получить денежную компенсацию от Международной федерации шашек.
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