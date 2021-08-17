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Знищив кримського перебіжчика і росіянина! Українець відзначився на чемпіонаті Європи

Андрій Трофімов
17 серпня, 17:31
Українець Юрій Анікєєв став чемпіоном Європи з шашок, перегравши у півфіналі і фіналі представників Росії

Анікєєв впевнено пройшов шлях до чемпіонства

У Туреччині завершився чемпіонат Європи з шашок, де перемогу здобув українець Юрій Анікєєв.

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У півфіналі змагань Анікєєв в дуже принциповому матчі обіграв Сергія Белошеєва, який, будучи представником Криму, в 2014 році змінив спортивне громадянство з українського на російське.

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У фінальному матчі Юрій зумів виграти вирішальну партію у одного з кращих гравців сучасності росіянина Олександра Георгієва.

Третє місце посів українець Фелікс Шепель, який в матчі за "бронзу" обійшов Белошеєва, повідомляє sport.ua.

Раніше ми писали, що українець виграв суд у федерації, яка дискваліфікувала його за вишиванку і слова про Путіна. Міжнародний спортивний суд Лозанни анулював трирічну дискваліфікацію Юрія Анікєєва, відстороненого Міжнародною федерацією шашок за політичними мотивами, без пояснення конкретних причин. CAS також зобов'язав федерацію виплатити українцю 5 тисяч швейцарських франків як компенсацію і покрити витрати за хід судового процесу.

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