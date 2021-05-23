Унесли на носилках: белорусский хоккеист получил тяжелую травму на чемпионате мира

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Лисовец получил травму в дебюте встречи чемпионата мира против Швеции и покинул лед только после помощи врачей, а фанатам показал большой палец

Евгений Лисовец покинул лед на носилках. Фото: REUTERS/Vasily Fedosenko

Хоккеист сборной Беларуси Евгений Лисовец получил тяжелую травму в матче первого группового раунда чемпионата мира-2021 в Риге между командами Беларуси и Швеции.

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На 10-й минуте первого периода Лисовец пытался остановить соперника, но упал на лед и ударился о борт. Видимых повреждений у хоккеиста не было, тем не менее, он не смог подняться самостоятельно на ноги, а его партнеры тут же бросились на помощь.

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В итоге белоруса унесли на носилках, а игра была остановлена на семь минут. Покидая лед, Лисовец показал болельщикам большой палец, мол, все в прядке.



Фото: hockey.by

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