Российскому вратарю заехали клюшкой между ног. Было больно

В матче Кубка Стэнли игрок Бостона Брэд Маршанд нанес клюшкой удар ниже пояса вратарю Вашингтона Илье Самсонову

Вратарь Вашингтона Илья Самсонов / Фото: Instagram

Российский голкипер клуба НХЛ Вашингтон Кэпиталз Илья Самсонов в четвертом матче серии Кубка Стэнли против Бостон Брюинз пострадал от грязного приема со стороны форварда соперников Брэда Маршанда.

Читайте также: Это просто жесть! В НХЛ игрока сбили на лед и въехали ему коленом в лицо

В одном из игровых эпизодов Самсонов выкатился из ворот, чтобы помочь вывести шайбу из своей зоны. Проезжавший мимо Маршанд до шайбы не дотянулся, зато ударил россиянина клюшкой между ног, от чего тот рухнул на лед.

Маршанд в этом матче отметился одной заброшенной шайбой. Бостон выиграл – 4:1 и ведет в серии до четырех побед со счетом 3-1.

Читайте также: Побоище в Нью-Йорке: хоккеисты устроили самую мощную драку в истории