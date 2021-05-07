Уморное видео: дочь Оксаны Баюл пародирует маму-фигуристку

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины радуется взрослению Софии, которой летом исполнится шесть лет, и делится кадрами в соцсетях

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram

Знаменитая в прошлом фигуристка Оксана Баюл сейчас живет в США и на коньки становится только ради своего удовольствия. А также, чтобы помочь дочери учиться катанию и вместе с ней радоваться. Ранее Баюл показала, как ее дочка катается на коньках.

Минувшей ночью 43-летняя украинка поделилась смешным видео на своей страничке в Instagram. На нем маленькая София пытается пародировать маму и в конце посылает всем воздушный поцелуй.

"Она растет так быстро", – с восторгом подписала ролик Оксана.

Напомним, украинская звезда фигурного катания вышла замуж за бизнесмена итальянского происхождения и теперь живет в Лас-Вегасе. О Софийке Баюл-Фарина говорит так:

"Дочка любит смотреть старые видеозаписи, где мне 16 лет. Что-то пытается повторять на полу: в ласточку становится, ногу поднимает, прыгает. Так смешно наблюдать за этим".

Недавно Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья.

Смотрите, как дочь Оксаны упражняется на льду:

Дочка Оксаны Баюл – София Видео: Instagram

Читайте также: Баюл взбесила россиян – вспыхнули новые разборки в Instagram.