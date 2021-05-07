Уморное видео: дочь Оксаны Баюл пародирует маму-фигуристку

Оксана Баюл с мужем и дочкой / Фото: Instagram
Знаменитая в прошлом фигуристка Оксана Баюл сейчас живет в США и на коньки становится только ради своего удовольствия. А также, чтобы помочь дочери учиться катанию и вместе с ней радоваться. Ранее Баюл показала, как ее дочка катается на коньках.
Минувшей ночью 43-летняя украинка поделилась смешным видео на своей страничке в Instagram. На нем маленькая София пытается пародировать маму и в конце посылает всем воздушный поцелуй.
"Она растет так быстро", – с восторгом подписала ролик Оксана.
Напомним, украинская звезда фигурного катания вышла замуж за бизнесмена итальянского происхождения и теперь живет в Лас-Вегасе. О Софийке Баюл-Фарина говорит так:
"Дочка любит смотреть старые видеозаписи, где мне 16 лет. Что-то пытается повторять на полу: в ласточку становится, ногу поднимает, прыгает. Так смешно наблюдать за этим".
Недавно Баюл обвинила россиян в плагиате: воруют даже платья.
Смотрите, как дочь Оксаны упражняется на льду:
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