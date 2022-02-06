Умная кровать делает массаж: как работать отдыхая

Вот здесь можно отдохнуть на Играх-2022 / Фото: Любомир Луканюк

Журналисты на Олимпийских играх работают в режиме нон-стоп. О нормальном отдыхе и полноценном сне приходится только мечтать.

Чтобы мечты сбывались, постарались организаторы Пекина-2022. В главном пресс-центре установили капсулы отдыха.

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Процедура простая. Для доступа к капсулам на смартфоне должен быть установлен WeChat (аналог наших Телеграмм/Viber). Сканируете qr-код и выбираете себе время – 20, 40 или 60 минут.

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В капсуле небольшой столик и кровать. Она необычная, а на пульте управления, как в олимпийской деревне. То есть можно регулировать высоту для головы и ног, а также включить режим массажа.

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Задумка очень классная, но реализация немного подвела. Если на плохой интернет еще можно закрыть глаза (пришли отдыхать – отдыхайте), то холод там ужасный.

Капсулы находятся прямо под мощными вентиляторами, которые освежают воздух. Из-за того что потолок капсул не герметичен, за час в таких условиях легко простудиться. Поэтому капсулы не пользуются особым спросом.

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Кстати, они под присмотром вот такого милого дракончика под потолком.

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