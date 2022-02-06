Розумне ліжко робить масаж: як працювати відпочиваючи

Ось тут можна відпочити на Іграх-2022 / Фото: Любомир Луканюк

Журналісти на Олімпійських іграх працюють нонстоп. Про нормальний відпочинок та повноцінний сон доводиться лише мріяти.

Щоб мрії збувалися, постаралися організатори Пекіна-2022. У головному пресцентрі встановили капсули для відпочинку.

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Процедура проста. Для доступу до капсул на смартфоні необхідно встановити WeChat (аналог наших Телеграм/Viber). Скануєте QR-код і вибираєте собі час – 20, 40 або 60 хвилин.

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У капсулі невеликий столик та ліжко. Воно незвичайне, а на пульті управління, як в олімпійському селищі. Тобто можна регулювати висоту для голови та ніг, а також включити режим масажу.

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Задум дуже класний, але реалізація трохи підвела. Якщо на поганий інтернет ще можна заплющити очі (прийшли відпочивати – відпочивайте), то холод там жахливий.

Капсули знаходяться прямо під потужними вентиляторами, що освіжають повітря. Через те що стеля капсули не герметична, за годину в таких умовах легко застудитися. Тому капсули не мають особливого попиту.

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До речі, вони під наглядом такого милого дракончика під стелею.

Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".