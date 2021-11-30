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Львов --
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Верес --
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4 декабря 17:00
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Ворскла --
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Десна --
Мариуполь --
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Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
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Лейпциг --
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Ливерпуль --
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Умер вместе со своим убийцей: не стало чемпиона мира

Олег Люлька
30 ноября, 13:29
Знаменитый американский легкоатлет Эммит Кинг, который на чемпионате мира 1983 года в Хельсинки завоевал золотую медаль в составе эстафетной команды, погиб в результате перестрелки

Эммиту Кингу было 62 года / Фото: Twitter

Смертельная перестрелка произошла в Бессемере, штат Алабама.

62-летний Эммит Кинг и 60-летний Уилли Уэллс поссорились у порога дома. Слово за слово, выхватили оружие и принялись стрелять друг в друга.

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Уэллс скончался на месте. Кинг умер спустя 41 минуту в больнице.

Об этом сообщает NBCsports.

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Отметим, что на чемпионате мира по легкой атлетике в Хельсинки в 1983 году Эммит Кинг выиграл золото в эстафете 4 по 100 метров – его партнерами по четверке были Вилли Голт, Кэлвин Смит и Карл Льюис.

Они пробежали эстафету за 37,86 секунды, что на тот момент стало мировым рекордом.

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Эммит Кинг – второй слева. Фото – Getty Images

Ранее мы писали, что в ДТП погиб известный украинский тренер и футболист Руслан Мостовой.

Также мы рассказывали, что хоккеист Динамо умер после столкновения в игре.