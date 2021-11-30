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Десна --
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Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
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ПСЖ --
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Динамо --
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Помер разом зі своїм убивцею: не стало чемпіона світу

Олег Люлька
30 листопада, 13:29
Знаменитий американський легкоатлет Емміт Кінг, який на чемпіонаті світу 1983 року у Гельсінкі виборов золоту медаль у складі естафетної команди, загинув у результаті перестрілки

Емміту Кінгу було 62 роки / Фото: Twitter

Смертельна перестрілка сталася у Бессемері, штат Алабама.

62-річний Еміт Кінг та 60-річний Віллі Веллс посварилися біля порога будинку. Слово за слово, вихопили зброю і почали стріляти один в одного.

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Веллс помер на місці, Кінг – через 41 хвилину у лікарні.

Про це повідомляє NBCsports.

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Зауважимо, що на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Гельсінкі в 1983 році Еміт Кінг виграв золото в естафеті 4 по 100 метрів – його партнерами по четвірці були Віллі Голт, Келвін Сміт та Карл Льюїс.

Вони пробігли естафету за 37,86 секунди, що на той час стало світовим рекордом.

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Емміт Кінг – другий ліворуч. Фото – Getty Images

Раніше ми писали, що у ДТП загинув відомий український тренер та футболіст Руслан Мостовий.

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