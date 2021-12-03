3 декабря 77’
Шахтер 3
Львов 1
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
4 декабря 19:00
Рома --
Интер --
4 декабря 19:30
Боруссия Д --
Бавария --
4 декабря 21:45
Наполи --
Аталанта --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
8 декабря 22:00
Вольфсбург --
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Умер последний чемпион мира 1954 года

Сергей Шаховец
3 декабря, 17:59
Легендарный футболист сборной ФРГ ушел из жизни на 90-м году жизни

Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Хорст Эккель был последним живым футболистом сборной ФРГ, выигравшей Мундиаль 1954 года.

Тогда в финале чемпионата мира сборная ФРГ обыграла Венгрию со счетом 3:2.

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Экс-игрок Кайзерслаутерна и Рохлинга также принимал участие в играх чемпионата мира 1958 года. Всего в составе сборной ФРГ Эккель провел 32 матча, из-за его быстрого стиля игры получил прозвище "Борзый".

На клубном уровне Эккель выигрывал чемпионаты ФРГ с Кайзерслаутерном в 1951 и 1953 годах.

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Чемпион мира 1954 года в составе сборной ФРГ Хорст Эккель скончался в возрасте 89 лет.

Ранее мы сообщали, что главный тренер египетского Аль-Маджа Адхам эль-Селхадар скончался в результате сердечного приступа прямо на бровке поля.

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А 26 ноября умер легендарный тренер Зари. Он добился с клубом космического результата. Герман Зонин сделал Зарю первой командой не из столицы союзной республики, которая стала чемпионом СССР по футболу.