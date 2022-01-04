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Умер лучший футболист в истории луганской Зари

Андрей Трофимов
4 января, 15:23
Анатолий Куксов становился чемпионом СССР и выигрывал бронзу Олимпийских игр. А во время войны на Донбассе тренировал сборную "ЛНР"

Анатолий Куксов

Ночью в Луганске на 73-м году жизни умер легендарный футболист Зари Анатолий Куксов, сообщает Спорт-Экспресс.

Всю футбольную карьеру Куксов выступал за Зарю (с 1966 по 1985 год), в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР.

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В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.

Многие эксперты считают Анатолия Куксова лучшим игроком в истории Зари.

Завершил карьеру в 1985 году, после чего стал тренером. Он работал с Зарей, запорожским Металлургом, Азовцем (Мариуполь), Авангардом (Ровеньки), луганским Коммунальником и Горняком (Ровеньки).

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После начала войны на Донбассе остался в Луганске, где тренировал сборную "ЛНР".

Напомним, что ранее умер еще один чемпион СССР в составе Зари Сергей Морозов.

Ранее мы писали, что умер футболист, который 39 лет был в коме. Бывший игрок Пари Сен-Жермен и сборной Франции Жан-Пьер Адамс впал в кому в марте 1982 года после того, как ошибся анестезиолог во время операции.

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