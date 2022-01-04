Умер лучший футболист в истории луганской Зари

Анатолий Куксов
Ночью в Луганске на 73-м году жизни умер легендарный футболист Зари Анатолий Куксов, сообщает Спорт-Экспресс.
Всю футбольную карьеру Куксов выступал за Зарю (с 1966 по 1985 год), в составе которой в 1972 году стал чемпионом СССР. Также он дважды выходил в финал Кубка СССР.
В 1972 году Куксов стал бронзовым призером Олимпиады-1972 в Мюнхене в составе сборной Советского Союза.
Многие эксперты считают Анатолия Куксова лучшим игроком в истории Зари.
Завершил карьеру в 1985 году, после чего стал тренером. Он работал с Зарей, запорожским Металлургом, Азовцем (Мариуполь), Авангардом (Ровеньки), луганским Коммунальником и Горняком (Ровеньки).
После начала войны на Донбассе остался в Луганске, где тренировал сборную "ЛНР".
Напомним, что ранее умер еще один чемпион СССР в составе Зари Сергей Морозов.
Ранее мы писали, что умер футболист, который 39 лет был в коме. Бывший игрок Пари Сен-Жермен и сборной Франции Жан-Пьер Адамс впал в кому в марте 1982 года после того, как ошибся анестезиолог во время операции.