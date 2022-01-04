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Помер найкращий футболіст в історії луганської Зорі

Андрій Трофімов
4 січня, 15:23
Анатолій Куксов ставав чемпіоном СРСР та вигравав бронзу Олімпійських ігор. А під час війни на Донбасі тренував збірну "ЛНР"

Анатолій Куксов

Вночі у Луганську на 73-му році життя помер легендарний футболіст Зорі Анатолій Куксов, повідомляє Спорт-Експрес.

Усю футбольну кар'єру Куксов виступав за Зорю (з 1966 по 1985 рік), у складі якої 1972 року став чемпіоном СРСР. Також він двічі виходив у фінал Кубку СРСР.

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У 1972 році Куксов став бронзовим призером Олімпіади-1972 у Мюнхені у складі збірної Радянського Союзу.

Багато експертів вважають Анатолія Куксова найкращим гравцем в історії Зорі.

Завершив кар'єру у 1985 році, після чого став тренером. Він працював із Зорею, запорізьким Металургом, Азовцем (Маріуполь), Авангардом (Ровеньки), луганським Комунальником та Гірником (Ровеньки).

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Після початку війни на Донбасі залишився у Луганську, де тренував збірну "ЛНР".

Нагадаємо, що раніше помер ще один чемпіон СРСР у складі Зорі Сергій Морозов.

Раніше ми писали, що помер футболіст, який 39 років був у комі. Колишній гравець Парі Сен-Жермен та збірної Франції Жан-П'єр Адамс впав у кому у березні 1982 року після того, як помилився анестезіолог під час операції.

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