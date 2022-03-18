Умер бывший футболист донецкого Шахтера и сборной Украины

Алексей Бахарев

Сегодня, 18 марта, не стало бывшего полузащитника донецкого Шахтера Алексея Бахарева. Печальное известие сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин на свой странице в Facebook.

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Хавбек выступал за донецкий клуб с 1999 по 2004 год, провел в общей сложности 177 матчей, забил 13 мячей, дважды выигрывал чемпионат Украины, а также трижды добывал Кубок Украины.

Алексей Бахарев родился в России и сыграл один матч за ее сборную, однако затем получил украинский паспорт и провел один матч уже в сине-желтой футболке.

После завершения карьеры более 10 лет работал детским тренером в Академии Шахтера.

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Ранее мы сообщали, что в оккупированном Херсоне умер автор первого еврокубкового гола донецкого Шахтера Владимир Роговский.

Также в марте от осколка российского снаряда в Киеве погиб детский тренер донецкого Шахтера.