Украину окружили русские войска: бразильский футболист вспомнил начало войны на Донбассе

Жулиано был одним из лидеров Днепр

Бывший полузащитник Днепра Жулиано рассказал, как уезжал из Украины после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе.

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"Когда переезжал в Украину, я не знал языка и не говорил по-английски. На улице было минус 25 градусов, в три часа дня уже было темно. Это был очень большой шок. Но после всего этого я адаптировался и провел хороший сезон.

В 2014 году начался кризис в отношениях между Россией и Украиной. У меня был пятилетний контракт, клуб хотел его продлить. Но я отказал.

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Мне позвонил консул Бразилии в Киеве и сказал, что посадит меня в самолет в любое время, так как страну окружают русские войска, которые могут войти в нее в считаные часы. Это было неспокойное время. Из-за этой трагедии в Украине я вернулся в Бразилию", – цитирует Жулиано Globo Esporte.

Днепр купил Жулиано в январе 2011 года за 11 млн евро. До лета 2014 года бразилец провел за украинский клуб 108 матчей и забил 19 голов. Вызывался из Днепра в сборную Бразилии.

Смотрите, как Жулиано играл за Днепр: