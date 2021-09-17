17 вересня 19:30
Десна 1
Рух 0
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини футболу

Україна оточили російські війська: бразильський футболіст згадав початок війни на Донбасі

Любомир Луканюк
17 вересня, 23:46
Найдорожчий футболіст в історії Дніпра зізнався, що змушений був покинути Україну після розмови з бразильським консулом

Жуліано був одним из лідерів Дніпра

Колишній півзахисник Дніпра Жуліано розповів, як поїхав з України після окупації Криму і початку війни на Донбасі.

Читайте також: Англійці придумали футбол, щоб ганьбити Росію! Потужна заява олімпійського чемпіона

"Коли переїжджав в Україну, я не знав мови і не говорив англійською. На вулиці було мінус 25 градусів, о третій годині дня вже було темно. Це був дуже великий шок. Але після всього цього я адаптувався і провів хороший сезон.

У 2014 році почалася криза у відносинах між Росією і Україною. У мене був п'ятирічний контракт, клуб хотів його продовжити. Але я відмовив.

Реклама

Мені подзвонив консул Бразилії в Києві і сказав, що посадить мене в літак у будь-який час, так як країну оточують російські війська, які можуть увійти в неї за лічені години. Це був неспокійний час. Через цю трагедію в Україні я повернувся до Бразилії" , – цитує Жуліано Globo Esporte.

Дніпро купив Жуліано в січні 2011 року за 11 млн євро. До літа 2014 року бразилець провів за український клуб 108 матчів і забив 19 голів. Викликався з Дніпра у збірну Бразилії.

Дивіться, як Жуліано грав за Дніпро:

Реклама