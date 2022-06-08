Украину не пустили на чемпионат Европы по футболу из-за грубой игры

Украина и Сербия набрали набрали одинаковое количество очков / Фото: Коллаж: Сегодня

Завершился последний раунд отбора на Евро-2022 среди 19-летних футболистов. В заключительном туре сборная Украины обыграла Нидерланды – 2:1, но не пробилась на чемпионат Европы.

Напомним, что сегодня сыграет наша национальная команда в Лиге наций. Смотрите онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.

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А не попали на Евро-2022 наши юноши из-за перебора желтых карточек.

После последнего тура в турнирной таблице сложилась уникальная ситуация. У нас и сербов были абсолютно одинаковые показатели. И между собой сыграли – 1:1.

Тогда вступило в действие правило УЕФА: стали считать предупреждения. У Сербии – 10 желтых карточек, у Украины – 13. На чемпионат Европы едут сербы.

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Финальный турнир будет проходить с 18 июня по 1 июля в Словакии.

Группа А: Словакия, Румыния, Италия, Франция.

Словакия, Румыния, Италия, Франция. Группа В: Англия, Израиль, Сербия, Австрия.

По две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.