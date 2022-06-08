8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
Испания --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
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Украину не пустили на чемпионат Европы по футболу из-за грубой игры

Андрей Трофимов
8 июня, 09:10
Наша юношеская команда не поедет на финальную часть континентального первенства из-за перебора желтых карточек

Украина и Сербия набрали набрали одинаковое количество очков / Фото: Коллаж: Сегодня

Завершился последний раунд отбора на Евро-2022 среди 19-летних футболистов. В заключительном туре сборная Украины обыграла Нидерланды – 2:1, но не пробилась на чемпионат Европы.

Напомним, что сегодня сыграет наша национальная команда в Лиге наций. Смотрите онлайн-трансляцию матча Ирландия – Украина.

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А не попали на Евро-2022 наши юноши из-за перебора желтых карточек.

После последнего тура в турнирной таблице сложилась уникальная ситуация. У нас и сербов были абсолютно одинаковые показатели. И между собой сыграли – 1:1.

Тогда вступило в действие правило УЕФА: стали считать предупреждения. У Сербии – 10 желтых карточек, у Украины – 13. На чемпионат Европы едут сербы.

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Финальный турнир будет проходить с 18 июня по 1 июля в Словакии.

  • Группа А: Словакия, Румыния, Италия, Франция.
  • Группа В: Англия, Израиль, Сербия, Австрия.

По две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.