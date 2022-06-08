Україну не пустили на чемпіонат Європи з футболу через грубу гру

Україна і Сербія набрали однакову кількість очків / Фото: Колаж: Сьогодні

Завершився останній раунд відбору на Євро-2022 серед 19-річних футболістів. У заключному турі збірна України обіграла Нідерланди – 2:1, але не пробилася на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що сьогодні зіграє наша національна команда у Лізі націй. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Ірландія – Україна.

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А не потрапили на Євро-2022 наші юнаки через перебір жовтих карток.

Після останнього туру у турнірній таблиці склалася унікальна ситуація. У нас та сербів були абсолютно однакові показники. І між собою зіграли – 1:1.

Тоді набуло чинності правило УЄФА: почали рахувати попередження. У Сербії – 10 жовтих карток, Україна – 13. На чемпіонат Європи їдуть серби.

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Фінальний турнір проходитиме з 18 червня по 1 липня у Словаччині.

Група А: Словаччина, Румунія, Італія, Франція.

Словаччина, Румунія, Італія, Франція. Група В: Англія, Ізраїль, Сербія, Австрія.

По дві найкращі команди з групи вийдуть до півфіналу.