8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
10 червня 21:45
Австрія --
Франція --
10 червня 21:45
Данія --
Хорватія --
11 червня 16:00
Україна --
Вірменія --
11 червня 19:00
Ірландія --
Шотландія --
11 червня 21:45
Англія --
Італія --
11 червня 21:45
Угорщина --
Німеччина --
11 червня 21:45
Уельс --
Бельгія --
11 червня 21:45
Нідерланди --
Польща --
12 червня 21:45
Іспанія --
Чехія --
12 червня 21:45
Швейцарія --
Португалія --
13 червня 21:45
Франція --
Хорватія --
13 червня 21:45
Данія --
Австрія --
14 червня 19:00
Вірменія --
Шотландія --
14 червня 21:45
Україна --
Ірландія --
14 червня 21:45
Англія --
Угорщина --
14 червня 21:45
Німеччина --
Італія --
14 червня 21:45
Польща --
Бельгія --
14 червня 21:45
Нідерланди --
Уельс --
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Україну не пустили на чемпіонат Європи з футболу через грубу гру

Андрій Трофімов
8 червня, 09:10
Наша юнацька команда не поїде на фінальну частину континентальної першості через перебір жовтих карток

Україна і Сербія набрали однакову кількість очків / Фото: Колаж: Сьогодні

Завершився останній раунд відбору на Євро-2022 серед 19-річних футболістів. У заключному турі збірна України обіграла Нідерланди – 2:1, але не пробилася на чемпіонат Європи.

Нагадаємо, що сьогодні зіграє наша національна команда у Лізі націй. Дивіться онлайн-трансляцію матчу Ірландія – Україна.

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А не потрапили на Євро-2022 наші юнаки через перебір жовтих карток.

Після останнього туру у турнірній таблиці склалася унікальна ситуація. У нас та сербів були абсолютно однакові показники. І між собою зіграли – 1:1.

Тоді набуло чинності правило УЄФА: почали рахувати попередження. У Сербії – 10 жовтих карток, Україна – 13. На чемпіонат Європи їдуть серби.

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Фінальний турнір проходитиме з 18 червня по 1 липня у Словаччині.

  • Група А: Словаччина, Румунія, Італія, Франція.
  • Група В: Англія, Ізраїль, Сербія, Австрія.

По дві найкращі команди з групи вийдуть до півфіналу.