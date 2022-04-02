Украину не побороть. Женская сборная выиграла медальный зачет на чемпионате Европы

Женская сборная Украины по борьбе покорила Европу / Фото: Коллаж: Сегодня, United World Wrestling

Украинские красавицы покорили континентальные соревнования по борьбе в Будапеште (Венгрия). Женская сборная смогла отправиться на чемпионат Европы, в отличии от наших мужчин, многие из которых помогают защищать страну. А главная украинская звезда олимпийский чемпион Жан Беленюк сейчас ведет борьбу против спортсменов страны-оккупанта.

Последний день женских соревнований подарил Украины два золота.

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/ Фото: United World Wrestling

Алина Грушина-Акобия / Фото: United World Wrestling

Алина Грушина-Акобия стала обладательницей золота в весовой категории до 57 кг.

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Татьяна Рижко / Фото: United World Wrestling

Еще один успех в активе Татьяны Рижко, она не знала себе равных в весовой категории до 65 кг.

Женская сборная Украины по борьбе / Фото: United World Wrestling

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Также медали на Чемпионате Европы добыли: серебро – Александра Хоменец, бронзу – Алла Белинская и Илона Прокопевнюк. Таким образом Украина опередила все сборные по медалям, в том числе и Турцию, у которой на одну бронзу меньше.

Украина вторая в командном турнире на чемпионате Европы по борьбе / Фото: United World Wrestling

А вот в командном турнире среди женщин, Украина стала второй. Турция опередила наших девушек благодаря лучшим дополнительным показателям, так как в зачет командного турнира идут не только призовые места.