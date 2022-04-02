Україну не здолати. Жіноча збірна виграла медальний залік на чемпіонаті Європи

Жіноча збірна України з боротьби підкорила Європу / Фото: Колаж: Сьогодні, United World Wrestling

Українські красуні підкорили континентальні змагання з боротьби у Будапешті (Угорщина). Жіноча збірна змогла вирушити на чемпіонат Європи, на відміну від наших чоловіків, багато з яких допомагають захищати країну. А головна українська зірка олімпійський чемпіон Жан Беленюк зараз веде боротьбу проти спортсменів країни-окупанта.

Останній день жіночих змагань подарував Україні дві золоті нагороди.

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/ Фото: United World Wrestling

Аліна Грушина-Акобія / Фото: United World Wrestling

Аліна Грушина-Акобія стала володаркою золота у ваговій категорії до 57 кг.

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Тетяна Ріжко / Фото: United World Wrestling

Ще один успіх в активі Тетяни Рижко, вона не знала собі рівних у ваговій категорії до 65 кг.

Жіноча збірна України з боротьби / Фото: United World Wrestling

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Також медалі на Чемпіонаті Європи здобули: срібло – Олександра Хоменець, бронзу – Алла Бєлінська та Ілона Прокоспівюк. Таким чином Україна випередила всі збірні за кількістю та якістю медалей, у тому числі й Туреччину, яка має на одну бронзу менше.

Україна друга в командному турнірі на чемпіонаті Європи з боротьби / Фото: United World Wrestling

А ось у командному турнірі серед жінок Україна стала другою. Туреччина випередила наших дівчат завдяки кращим додатковим показникам, адже до заліку командного турніру йдуть не лише призові місця.