Украину и Швецию в плей-офф Евро-2020 рассудит строгий итальянец

Опытный Даниэле Орсато будет главным арбитром матча 1/8 финала чемпионата Европы во вторник, 29 июня, в шотландском Глазго

Даниэле Орсато и Роберт Левандовски / Фото: Reuters

Сегодня УЕФА определился с судейскими бригадами, которые будут работать на очередных матчах плей-офф. На встречу 1/8 финала между сборными Украины и Швеции назначили полностью итальянскую команду арбитров.

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Главным на поле будет 45-летний итальянец Даниэле Орсато из Виченцы. С 2012 года судит матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, признавался лучшим рефери Италии. На групповом этапе он обслуживал матчи Англия – Хорватия (1:0) и Испания – Польша (1:1), показав аж 10 желтых карточек: четыре – в первом, шесть – во втором. Назначил 11-метровый в ворота поляков, который не реализовал Жерар Морено.

Помощники рефери на линиях – Алессандро Джаллатини и Фабиано Прети, четвертый судья – Давиде Масса. Видеопомощник судьи – Массимилиано Иррати.

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Тем временем Украина тренирует пенальти перед Швецией и боится гнева журналистов. Напомним, скандинавы выиграли у поляков и словаков, разойдясь миром с испанцами.

Смотрите, что говорили о судействе матча Украина – Австрия: