Украинскую спортсменку в эротическом белье обозвали продажной – она ответила

Украинская звезда MMA Марина Мороз / Фото: Instagram
Украинская звезда смешанных единоборств Марина Мороз устроила словесную перепалку с одним из своих фолловеров. Поводом послужило откровенное видео, опубликованное спортсменкой у себя в Instagram.
На этом видео Марина Мороз танцует в эротическом красном белье с бананом в руке под песню Бритни Спирс "Toxic". При этом украинка предлагает подписаться на ее сайт, где "есть больше горячего видео".
"Не знал, что бойцы UFC так мало зарабатывают, что продают себя и свои фотки и видео в Сети",- возмутился в комментариях один из подписчиков Марины
Мороз отреагировала очень эмоционально:
"Люблю читать ваши е****тые коменты. Вам нравится сидеть и обсуждать в инсте женщин, сколько они зарабатывают. Ребята, вы не мужики, а петухи"
На реплику своего критика – "Просто противно смотреть на такой бред. Изначально я подписывался на бойца UFC, а не на то, что сейчас вижу в ленте" – Марина Мороз ответила так: "Так отпишись! В чем проблема? Мне нас... на твое мнение".
Смотрите, какими фото делится спортсменка в соцсетях
Ранее мы публиковали фото, леденящее кровь: Марина Мороз показала черепа своих недругов.
Новости на эту же тему:Железная куколка! Украинка из кровавого спорта шикарна в купальнике на яхте и за рулем Видно, что украинка: звезда боев в клетке прикрылась двумя цветками в бассейне Не реагируйте на треп! Украинка из UFC пофилософствовала в купальнике на яхте Чертовски хороша: украинская звезда кровавых боев в соблазнительной позе