Украинского тренера снова выгнали из зала на Олимпиаде-2020

Виталий Дуброва не сдержал эмоций во время схватки Якова Хаммо / Фото: НОК Украины
Вчера главный тренер сборной Украины по дзюдо был удален по ходу поединка Анастасии Турчин против Гуусье Стенхиус.
А сегодня Дуброва снова не сдержал эмоций, когда Яков Хаммо боролся за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады-2020.
Организаторам Игр ничего другого не осталось, как показать нашему тренеру красную карточку.
Удаление действует на целый день, поэтому Дуброва не сможет подсказывать Хаммо в решающей схватке за бронзу, которая состоится сегодня позже.
Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.
Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.
А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.
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