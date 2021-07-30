Украинского тренера снова выгнали из зала на Олимпиаде-2020

Украинский тренер по дзюдо Виталий Дуброва снова отличился в Токио. Специалист так рьяно подсказывал своему подопечному Якову Хаммо, что организаторам пришлось выгнать его

Виталий Дуброва не сдержал эмоций во время схватки Якова Хаммо / Фото: НОК Украины

Вчера главный тренер сборной Украины по дзюдо был удален по ходу поединка Анастасии Турчин против Гуусье Стенхиус.

А сегодня Дуброва снова не сдержал эмоций, когда Яков Хаммо боролся за право сразиться за бронзовую медаль Олимпиады-2020.

Организаторам Игр ничего другого не осталось, как показать нашему тренеру красную карточку.

Реклама

Удаление действует на целый день, поэтому Дуброва не сможет подсказывать Хаммо в решающей схватке за бронзу, которая состоится сегодня позже.

Напомним, результаты всех украинских спортсменов на Олимпиаде в Токио есть на нашем сайте в отдельном материале.

Также у нас есть полное расписание Олимпиады-2020 на каждый день, где отдельно выделены все медальные старты.

А общий медальный зачет Олимпийских игр в Токио вы можете найти на нашем сайте. Таблица обновляется после каждого финала.