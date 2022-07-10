Украинский защитник покинул российский клуб после 4 месяцев войны

Уроженец разгромленной россиянами Волновахи Иван Ордец стал игроком Бохума / Фото: Коллаж: Сегодня

Переход экс-игрока сборной Украины в Бохум стал возможен благодаря механизму ФИФА, позволяющему легионерам приостанавливать срок действия контрактов с российскими клубами.

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Ордец будет выступать за немецкий клуб на правах аренды до конца следующего сезона. 30-летний футболист уже прибыл в расположение команды и провел первую тренировку.

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Отметим, что контракт Ордеца с московским Динамо будет действовать до лета 2024 года. В Россию уроженец Волновахи перебрался из донецкого Шахтера в 2019 году. За это время центрбек сыграл 67 поединков и забил 5 мячей.

Иван Ордец/Фото "Динамо" Москва

Также на счету Ивана 12 матчей в составе сборной Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в московский клуб.

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Ранее Александр Алиев пригрозил Ордецу из-за войны в Украине. Экс-игрок киевского Динамо возмутился поведением бывшего партнера по сборной, который веселился на корпоративе в Москве, когда россияне уничтожили его родную Волноваху.

Напомним, тренер московского Динамо Андрей Воронин сумел разорвать контракт в первые дни войны. Экс-игрок Ливерпуля, в отличии от Ордеца, открыто выступает против преступных действий России.